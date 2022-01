Every Time I Die anuncia su separación

Every Time I Die se ha separado. Todo empezó de manera pública el pasado 3 de diciembre, cuando su líder y vocalista Keith Buckley expresó que se tomaría un descanso mental de la banda y que continuarán su presente gira con quien ellos quisieran de vocalista. Luego de eso aclaró sus dichos diciendo que desde su sobriedad, se habría sentido apartado por algunos miembros de la banda. Al día siguiente la banda emitió un comunicado afirmando que resolvieron todo en privado y que el show del 11 de diciembre se llevaría a cabo. Lamentablemente, este fue el último show juntos de su carrera.

Ahora, Every Time I Die, anunció que no continuarán sin Keith. Además, confirman que no se han podido comunicar con él directamente. La banda publicó el siguiente comunicado:

“Every Time I Die era estos 5 miembros, y nunca cedimos ni aceptamos ningún cambio. Simplemente, no hay nada de cierto acerca de que la banda continúe con un nuevo cantante. Por último, no estaríamos donde estamos hoy sin cada una de las personas que respaldaron a la banda de cualquier manera. Si bien estamos extremadamente decepcionados de cómo se desarrolló esto en línea frente a ustedes, su apoyo y los recuerdos que tenemos gracias a todos ustedes siempre serán apreciados. Nos vemos pronto. Por siempre agradecidos, Andy, Jordan, Steve & Goose“.

Poco después de la publicación de la banda, Keith Buckley publicó una carta que recibió en representación legal de los demás miembros. El documento expresa la separación amistosa entre las partes, además ordena a Buckley ceda de inmediato y desista de cualquier declaración que difame, menosprecie, critique de alguna manera el nombre de la banda, su imagen, reputación, etc. También cesarán de inmediato de todo uso del nombre, imagen, logotipo o cualquier propiedad intelectual de la banda hasta que se haya llegado a un acuerdo formal entre las partes.

Acá el comunicado: