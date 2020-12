Evanescence publica nuevo single y anuncia fecha de estreno de su próximo álbum

Hace un tiempo, Evanescence anunció el lanzamiento de “The Bitter Truth“, nuevo trabajo de estudio que no tenía una fecha de lanzamiento. Eso, hasta hoy, ya que el conjunto estrenó su nuevo sencillo titulado “Yeah Right“, además de confirmar oficialmente la fecha de estreno de su LP para el día 26 de marzo de 2021. Anteriormente, la banda había estrenado tres canciones: “Wasted On You“, “The Game Is Over” y “Use My Voice“.

Acá el nuevo sencillo: