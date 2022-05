Europe regresa a Chile en diciembre

Europe, una de las bandas más queridas en Chile, regresará a nuestro país este año, a casi tres años de su última visita en el marco de su álbum “Walk The Earth” (2017). Ahora, la agrupación se reencontrará con su fanaticada local el próximo 1 de diciembre en Movistar Arena, repasando distintos puntos de su discografía e historia en estos más de 40 años sobre los escenarios y éxitos como “The Final Countdown“, “Carrie“, “Open Your Heart” y “Prisioners in Paradise“.

Actualmente la banda ha estado retomando sus actividades en vivo luego de aplazar giras en Europa y Estados Unidos durante la pandemia, aprovechando ese lapso de tiempo para el proyecto “Friday Nights With Europe The Band“, donde realizaron las “Europe Exclusive Lockdown Sessions” con sesiones pregrabadas y transmitidas en streaming, además de la transmisión de dos conciertos puntuales: su presentación en el Sweden Rock Festival de 2013 y en el London’s Roundhouse de 2016. Por estos días, la banda regresa a la carretera para deleitar a sus fanáticos con un sonido renovado y con la misma fuerza de siempre.

La venta de entradas está disponible a través de Punto Ticket. Estos son los valores:

Diamante: $91.200

Platinum: $79.800

Platea Baja: $57.000

Platea Alta: $45.600

Silla Ruedas: $57.000

Acompañante Silla de Ruedas: $57.000

*Precios incluyen cargo por servicio.