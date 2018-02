Estrenan cortometraje con música hecha por Thom Yorke

A través de los años, Thom Yorke ha colaborado en muchas ocasiones con la compañía de moda, Rag & Bone, para la que ha compuesto variada música en el marco de sus eventos. Ahora que se acerca la Fashion Week de otoño en el hemisferio norte, la empresa liberó un cortometraje en el que la voz de Radiohead también contribuye.

El film se titula “Why Can’t We Get Along” y, cómo no, en aquel podemos advertir la faceta más electrónica del autor británico con un tema que entrega un quiebre muy dramático hacia su final.

En el registro también participan la actriz Kate Mara y el actor Ansel Elgort. Te invistamos a ver el material a continuación: