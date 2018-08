Estrenan canción inédita de Joe Strummer: “Rose Of Erin”

Hace dos meses, se anunció el lanzamiento de una nueva colección de Joe Strummer, la que se titulará “Joe Strummer 001“, e incluirá material inédito del compositor, tanto de su trabajo como solista, su actividad post The Clash junto a Mick Jones (otro de los ilustres del grupo londinense) y de sus pasos por The 101ers y The Mescaleros.

En total, la producción contará con 32 cortes, repartidos entre covers, lados-B, temas originales, tomas alternativas, demos y más, además de estar disponible en una serie de formatos para adquirir. Puedes revisar todos los detalles y pre ordenar el box set, AQUÍ.

Luego de haber escuchado el primer adelanto, “London Is Burning“, ahora corresponde el turno a la canción “Rose Of Erin“, estrenada a modo de conmemoración del que hubiese sido el cumpleaños número 66 del músico, el próximo 21 de agosto. La canción, escrita originalmente para el soundtrack de “When Pigs Fly” (Sara Driver, 1993), nunca fue lanzada de manera oficial hasta ahora, ya que solo se podían encontrar versiones de baja calidad en internet.

Escucha el track a continuación.