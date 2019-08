Escape The Fate regresa a Chile en octubre

Regresa a Chile la banda norteamericana Escape The Fate, quienes se presentarán el próximo 24 de octubre en Club Blondie, con una gira que viene celebrando 10 años de su segundo álbum de estudio, “This War Is Ours“, lanzado en 2008 y con el cual se les abrió el camino en la escena del post-hardcore en Estados Unidos.

Ya con seis discos a la fecha, la banda se consagra con su propuesta que la ha llevado a realizar giras por Europa, Sudamérica y Oceanía. La formación que tiene el conjunto actualmente, es la que llegará a nuestro país, y está conformada por Robert Ortiz, Craig Mabbitt, Kevin “Thrasher” Gruft y TJ Bell.

La venta de entradas comienza hoy a través del sistema Eventrid desde las 14:00 hrs. Estos son los valores: