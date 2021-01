Escape The Fate estrena canción junto a Travis Barker: “Not My Problem”

Como suele ser conocido, Travis Barker, baterista de Blink-182, participa en diversos proyectos además de su banda principal. Está vez colaboró con Escape The Fate en la canción “Not My Problem”, parte de nuevo álbum “Chemical Warfare”, el que será el sucesor de su último trabajo, “I Am Human” de 2018.

La participación de Barker en la canción fue sugerida por el productor John Feldmann, generando una excelente conexión con el guitarrista de la agrupación de Las Vegas, Kevin “Thrasher” Gruft, lo que llevó a concebir esta colaboración.

