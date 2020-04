Epica confirma la fecha de su regreso a Chile

Otro show confirma su arribo a nuestro país, tratándose esta vez de uno de los primeros afectados por la prohibición de eventos masivos que dictaminó el Gobierno de Chile. Esto, porque Pat Metheny anunció las nuevas fechas de lo que será su regreso al país, quedando pactadas para el 16 y 17 de abril de 2021 en el Teatro Caupolicán, mismo recinto que albergaría sus conciertos de este año.

El músico regresará a Chile con repertorio enfocado en la revisión de su exitosa carrera, en la cual ha transitado con éxito entre el free jazz, jazz rock y el jazz más ortodoxo. Asimismo, ha tocado con grandes figuras como Sonny Rollins, Ornette Coleman, o Jack DeJohnette. Entre su prolífica discografía, destacan obras como: “Travels” (1982), “First Circle” (1984), “Song X” (1985), “Still Life“, “Talking” (1987), o “We Live Here” (1995), que le han permitido ganar el Grammy en 20 ocasiones.

Lo novedoso de esta gira, es que Metheny contará con su más constante colaborador desde el año 2000, el baterista Antonio Sánchez, quien ha ganado reconocimiento gracias a su trabajo en la banda sonora de “Birdman“, cinta ganadora del Oscar a Mejor Película. Además, estará acompañado de la bajista Linda May Han Oh, una de las artistas más recurrentes en la escena de Nueva York escena de los últimos años, y el pianista británico Gwilym Simcock.

Cabe destacar, que esta será la cuarta visita del músico a nuestro país, luego de sus presentaciones en 1987 en el Court Central del Estadio Nacional, San Carlos de Apoquindo en 1993 (registrado en el DVD “Secret Story”), y finalmente el Estadio Chile en 1996, su última visita hasta la fecha.

La venta de entradas está disponible en Ticketek, con estos valores:

VIERNES 16 DE ABRIL:

Primeras Filas: $85.000 (AGOTADO)

Platinum: $70.000 (AGOTADO)

Palco: $70.000 (AGOTADO)

Golden: $60.000 (AGOTADO)

Silver: $50.000 (AGOTADO)

Platea Central: $40.000 (AGOTADO)

Galería Baja: $32.000

Galería General: $28.000

SÁBADO 17 DE ABRIL: