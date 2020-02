Entrefuego y No Pueden Matarnos A Todos se suman al show de Sick Of It All en Chile

El próximo 15 de marzo en Club Blondie regresará Sick Of It All, y lo hará promocionando su último LP, “Wake The Sleeping Dragon!” (2018). Ahora, la cita se vuelve más imperdible, ya que se anunció la presencia de las bandas nacionales Entrefuego y No Pueden Matarnos A Todos, quienes estarán encargadas de encender los ánimos en una nueva visita del conjunto neoyorquino y el reencuentro con sus fans locales.

La venta de entradas ya está disponible a través de sistema Ticketek, mientras que los tickets sin cargo están disponibles en The Knife (Eurocentro), Kmuzzik (InterProvidencia) y New Hope (Patronato y persa Bío-Bío), pagando sólo en efectivo. Los precios son los siguientes: