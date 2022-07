Emir Kusturica And The No Smoking Orchestra regresa a Chile con su gira de despedida

Emir Kusturica y su banda The No Smoking Orchestra, se despiden de los escenarios con “Farewell Tour”. Un cierre en su estilo con su “unza unza”, una mezcla de punk, rock, sonidos autóctonos balcánicos y gitanos fusionados con elementos de música griega, árabe, rusa e italiana y su tan famosa y aplaudida parafernalia escénica llena de alegría e inagotable vitalidad.

Disociados de todo dogma del mundo del espectáculo, Emir Kusturica y The No Smoking Orchestra son un fenómeno significativo del movimiento antiglobalista y una paradoja única del entorno del que han surgido.

Con su “mezcla explosiva de sonidos tipo nitroglicerina” han actuado en ciudades de todo el mundo como París, Buenos Aires, Tokio, Nueva York, Kiev, Reykjavik, Sidney, Tel Aviv, Montreal, Sao Paolo, Viena, Moscú, Ciudad México, Berlín, Madrid o Bruselas.

Director de cine, guionista, actor, escritor y músico, Emir Kusturica es no solo uno de los principales embajadores de la cultura balcánica de las últimas décadas, también uno de los personajes más versátiles e insustituibles de la cultura europea.

Pocos pueden presumir de haber ganado un par de veces la Palma de Oro en Cannes y a la vez ser un músico de éxito en los escenarios de medio mundo gracias a su espectáculo con The No Smoking Orchestra, la formación que más he hecho por dar a conocer la música de los Balcanes. Los conciertos del artista serbio son auténticas fiestas populares en las que también pueden darse cita los corridos mexicanos, los sirtakis griegos, las csardas húngaras o las tarantelas italianas. Un absoluto festival del mestizaje, que afronta su última gira con The No Smoking Orchestra.

