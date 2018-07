Elvis Costello & The Imposters publicará nuevo disco de estudio: “Look Now”

Hace algunas semanas nos enteramos de la lamentable noticia que Elvis Costello fue operado de cáncer, pero ni la enfermedad detuvo al músico para seguir trabajando en su próximo trabajo. Ahora, Costello acaba de anunciar los detalles de “Look Now“, el nuevo LP de su proyecto Elvis Costello & The Imposters, con fecha de salida para el próximo 12 de octubre, y con co producción por parte de Sebastian Krys.

Además, Costello publicó los primeros dos adelantos de este trabajo, “Unwanted Number” y “Under Lime“, este último solo disponible a través de Spotify.

A continuación la portada, tracklist, y los primeros dos adelantos de “Look Now”.

Tracklist de “Look Now”:

Under Lime Don’t Look Now Burnt Sugar Is So Bitter Stripping Paper Unwanted Number I Let the Sun Go Down Mr. & Mrs. Hush Photographs Can Lie Dishonor the Stars Suspect My Tears Why Won’t Heaven Help Me? He’s Given Me Things Isabelle in Tears * Adieu Paris (L’Envie Des Étoiles) * The Final Mrs. Curtain * You Shouldn’t Look at Me That Way *

*Tracks adicionales de la edición especial