Elegidos 2020 para ingresar al Rock & Roll Hall Of Fame

Llegó ese momento del año en que el Rock & Roll Hall Of Fame elige a los artistas que ingresarán al popular salón. Tras la extensa votación, y pese a dejar varios nombres fuera, como Soundgarden, Kraftwerk, MC5, Motörhead, Judas Priest, Todd Rundgren, Thin Lizzy, Pat Benatar, Rufus With Chaka Khan o Dave Matthews Band, los elegidos 2020 para ingresar a la galería son: Nine Inch Nails, Depeche Mode, The Notorious B.I.G., Whitney Houston, The Doobie Brothers y T. Rex. Por otra parte, los receptores del premio Ahmet Ertegun serán Irving Azoff, director de Azoff MSG Entertainment, y Jon Landau, periodista conocido por su trabajo de producción con Bruce Springsteen.

Recordemos que el año pasado ingresaron Radiohead, The Cure, Stevie Nicks, Def Leppard, Janet Jackson, Roxy Music y The Zombies. La ceremonia del Rock & Roll Hall Of Fame se llevará a cabo el próximo 2 de mayo y será transmitida por HBO.