Electrodomésticos anuncia show en Matucana 100

Sorpresivo es poco para catalogar el anuncio que entregó el bajista Simon Gallup a través de su perfil de Facebook. Esto, porque el músico ha anunciado su salida de The Cure luego de ser parte de la agrupación durante los periodos de 1979 a 1982 y luego 1984 hasta la actualidad, participando en una gran mayoría de los álbumes más importantes de la agrupación. Pese a no entregar mayores detalles de su salida, el bajista respondió brevemente un comentario señalando “me cansé de las traiciones”.

Al momento de esta publicación, la banda liderada por Robert Smith no se ha manifestado al respecto, por lo que todos están atentos a lo que dirán luego de que el frontman ha emitido declaraciones como que Gallup es su mejor amigo, o al punto de indicar que si el bajista se marchara, la banda “no podría llamarse The Cure”. Simon trabajó con Smith en el proyecto Cult Hero, para luego unirse a la banda en 1979 hasta 1982, siendo en 1984 cuando se reincorporó para nunca más salir, hasta ahora.

Acá la publicación original: