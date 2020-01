El Cómodo Silencio De Los Que Hablan Poco se suma a concierto de Él Mató A Un Policía Motorizado

Este viernes tenemos nuevos larga duración de Sons Of Apollo, Of Montreal, Pinegrove, Algiers, Anti-Flag, Courteeners, British Lion, Bombay Bicycle Club, The Professionals, …And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Garganjua, Arms And Sleepers, Eminem, Prospective y muchos más. Escucha todo esto en nuestras selección semanal.

Sons Of Apollo – “MMXX”

Of Montreal – “UR FUN”

Pinegrove – “Marigold”

Algiers – “There Is No Year”

Anti-Flag – “20/20 Vision”

Courteeners – “More. Again. Forever.”

British Lion – “The Burning”

Eminem – “Music To Be Murdered By”

Mac Miller – “Circles”

Bombay Bicycle Club – “Everything Else Has Gone Wrong”

…And You Will Know Us By The Trail Of Dead – “X: The Godless Void And Other Stories”

Garganjua – “Toward The Sun”

Arms And Sleepers – “Safe Area Earth”

Prospective – “All We Have”

Bleed The Sky – “This Way Lies Madness”

070 Shake – “Modus Vivendi”

The Professionals – “The Professionals”

InMe – “Jumpstart Hope”

Elliot Moss – “A Change In Diet”

Deserta – “Black Aura My Sun”

AJJ – “Good Luck Everybody”

Bill Fay – “Countless Branches”

Aoife Nessa Frances – “Land Of No Junction”

Alice Boman – “Dream On”

Keeley Forsyth – “Debris”

Louise – “Heavy Love”

Halsey – “Manic”

Gabrielle Aplin – “Dear Happy”

Oh No & Madlib – “The Professionals”

Magnum – “The Serpent Rings”

Whyte Horses – “Hard Times”

Mythic Sunship – “Changing Shapes”

Criteria – “Years”

Bad Sounds – “Escaping From A Violent Time Vol. 1” (EP)