Eddie Vedder tocó nuevo tema en vivo e hizo cover de Fugazi

Martes, 12 de Septiembre de 2017 | 10:30 am | No hay comentarios

Después de haber completado su esperada aparición en la tercera temporada de Twin Peaks tocando una de sus últimas canciones, “Out Of Sand“, ahora Eddie Vedder presentó nuevo material en vivo, además de regresar a su vieja y sana costumbre de realizar covers.

Durante el inicio del show que el cantante de Pearl Jam ofreció en el Ohana Fest de California el sábado pasado, aquel se sentó frente a un teclado para interpretar una canción que no se le había escuchado antes, la que presumiblemente se titula “Share The Light“. Inmediatamente después, el músico realizó una versión de “I’m So Tired“, el maravilloso tema de Fugazi editado en 1999.

Puedes revisar un registro del momento a continuación: