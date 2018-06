Dwarves llega a Chile en agosto

Otro de los nombres fuertes del punk rock clásico llegará a nuestro país. Hablamos de los legendarios Dwarves, quienes aterrizarán en suelos nacionales para presentarse el próximo 24 de agosto en Bar Loreto, jornada en la que también actuarán los chilenos de Anmls.

Con más de 35 años de historia y un total de trece discos publicados a la fecha, el último de aquellos sólo en febrero de este año -“Take Back The Night“-, los norteamericanos son bien conocidos por sus explosivos shows en vivo, gracias al carisma de su vocalista Blag Dahlia y al ex Queens Of The Stone Age, Nick Oliveri, además de Hunter Martinez y Marc Diamonds.

Precisamente con QOTSA es que Blag Dahlia tiene antecedentes en el pasado, y no de los mejores. Y es que, en 2004 durante un encuentro en Los Angeles, Josh Homme le rompió una botella en la cabeza al cantante, quien luego lo demandaría para que el pelirrojo músico finalmente cumpliera tres años de servicio comunitario. Posteriormente, Blag Dahlia le dedicaría una canción del disco “The Dwarves Must Die” a QOTSA, que dice algo así: “Esta va para los Queens of the Trust-Fund, los que dormían en mi departamento, ahora me voy a dormir sobre sus putos discos“.

Las entradas para el evento estarán disponibles a partir de hoy mediante sistema Eventrid y sin recargo desde el 8 de junio en tiendas Mucky Rock (Eurocentro) y Respect (Portal Lyon). Estos son los precios:

Preventa 1 (50 primeros tickets): $15.000

Preventa 2 (Hasta viernes 24 agosto): $18.000

Puerta (Sujeto a stock): $20.000

