Duran Duran comparte cover de David Bowie: “Five Years”

Recordando la partida de unos los artistas más influyentes de la historia, se han dado conocer distintas novedades y canciones sobre David Bowie en su cumpleaños 74. Por lo mismo, bajo este contexto se suma Duran Duran en los homenajes al artista con el cover de la canción “Five Years”, presente en el álbum “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” (1972), la cual puedes escuchar más abajo.

Además, del tributo de Bowie interpretado por los ingleses, este homenaje coincide con el aniversario número 40 de la banda new wave liderada por Simon LeBon. En el marco de la celebración a Bowie, además, el conjunto participará hoy a las 23:00 PM hora chilena en un evento vía streaming llamado “A Bowie Celebration: Just For One Day!”, el que contará con grandes nombres como Billy Corgan de The Smashing Pumpkins y Trent Reznor de Nine Inch Nails, entre otros.

Escucha la versión del conjunto: