Dropkick Murphys revela los detalles de su disco y comparte adelanto: “Middle Finger”

Dropkick Murphys se encuentra de vuelta en este primer semestre, dado que la banda dio a conocer un nuevo track titulado “Middle Finger”, el que junto a los sencillos ya estrenados “Mick Jones Nicked My Pudding“, “Smash Shit Up“, y “I Wish You Were Here“, serán parte de su próximo disco, “Turn Up That Dial”, trabajo que celebra los 25 años de trayectoria de la agrupación y que estará disponible el 30 de abril a través de Born & Bred Records.

Además, la banda hará un concierto por streaming bajo el nombre de “Dropkick Murphys St. Patrick’s Day Stream 2021…Still Locked Downy“, en donde los estadounidenses tocarán canciones del sucesor de “11 Short Stories of Pain & Glory” de 2017.

A continuación, te dejamos el tracklist, la portada y la canción:

Tracklist de “Turn Up That Dial”: