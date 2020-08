Down realizó show en streaming por los 25 años de “NOLA”

Durante el fin de semana, IDLES transmitió una especial serie de presentaciones desde Abbey Road Studios, las cuales incluyeron lo más destacado de su catálogo, además de un adelanto de su próximo LP “Ultra Mono“. Junto con todo esto, la banda también interpretó unos especiales covers, muy en su estilo, de tres canciones que son clásicos dentro de su respectiva época: “I Wanna Be Sedated” de Ramones, “Reptilia” de The Strokes y “Helter Skelter” de The Beatles, las cuales hicieron su arribo a YouTube para que las disfrutes más abajo.

Recordemos que la banda se apronta a lanzar su tercer álbum el próximo 25 de septiembre, trabajo que fue grabado en París, contando con producción de Nick Launay y Adam “Atom” Greenspan, quienes han trabajado con artistas como Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs y Arcade Fire, en el caso del primero, y Anna Calvi o Cut Copy, en el segundo. Además, en el álbum encontramos colaboraciones de artistas como Jehnny Beth y Warren Ellis, junto con programación a cargo de Kenny Beats, reconocido por su trabajo con FKA Twigs y Vince Staples.

Revisa los covers a continuación:

“I Wanna Be Sedated” de Ramones:

“Reptilia” de The Strokes:

“Helter Skelter” de The Beatles: