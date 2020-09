Dos nuevas canciones de The Smashing Pumpkins: “Confessions Of A Dopamine Addict” y “Wrath”

Mucha expectativa está generando el próximo álbum de The Smashing Pumpkins, “Cyr“, el cual llegará el día 27 de noviembre contando con un total de 20 canciones en dos discos. Recordemos que hace un tiempo la banda había mostrado los primeros dos adelantos con las canciones “Cyr” y “The Colour Of Love“, las cuales trajeron más de algún cuestionamiento por el notorio cambio en el sonido de Billy Corgan y compañía, y ahora, el conjunto entrega otros dos adelantos que puedes escuchar más abajo.

Se trata de las canciones “Confessions Of A Dopamine Addict” y “Wrath“, que entregan más indicios de lo que prepara Corgan para este nuevo lanzamiento de la agrupación. Adicionalmente, ya están disponibles los primeros dos episodios de la serie animada “In Ashes“, la cual irá apareciendo semanalmente con capítulos musicalizados por la canciones presentes en el álbum. En el caso de estas primeras dos entregas, el episodio “As The Crow Flies” incluye la canción “The Colour Of Love” y “Inspirations, Aspirations” incluye la canción “Confessions Of A Dopamine Addict“.

Escucha los nuevos tracks a continuación:

Mira acá los primeros dos episodios de “In Ashes”: