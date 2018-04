Dj Haití se suma a show de Tricky en Chile

Estamos a sólo tres días de que finalmente se concrete el regreso discográfico de Pennywise. Será este viernes 20 de abril cuando la histórica banda de California publique “Never Gonna Die“, disco que se transformará en la primera producción con material original de la banda luego de la reincorporación de Jim Lindberg (el vocalista estuvo fuera del grupo desde 2009 hasta 2012).

Con los avances previos de “Won’t Give Up The Fight” y del corte homónimo del registro, ahora aquel cuenta con un tercer single. Se trata de “She Said“, tema que puedes escuchar a continuación: