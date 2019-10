Dixie Goat abrirá el show de Mondo Generator en Chile

Un especial invitado se suma al show de Mondo Generator en Chile, tratándose de la banda nacional Dixie Goat, que despliega un poderoso sonido que mezcla la rítmica sabbathica, con el blues sureño y el acid rock, que han plasmado en un larga duración “Black Sun Child” (2015) y un EP “Even Demons Have Demons” (2016). Actualmente se encuentran en proceso de grabación de su segundo álbum que tendrá por título “There`s No Light Without Darkness” (2020) y del cual ya adelantaron su primer single “What’s Goin’ On”.