Divididos regresa a Chile en mayo

El canadiense Dan Béjar, bajo su proyecto Destroyer, lanza “Eat The Wine, Drink The Bread“. Este es el segundo adelanto de lo que será su próximo larga duración, “LABYRINTHITIS”, y con el que ya estreno su primer single en enero pasado, “Tintoretto, It’s For You“.

El próximo álbum de Béjar se estrenará el 25 de marzo a través de Merge Records. Escucha lo mas reciente de Destroyer a continuación: