Discharge se presentará por primera vez en Chile

Un esperado debut arremete en la cartelera nacional, ya que Discharge se presentará en Chile el próximo 11 de diciembre en el Teatro Cariola, todo esto, en el marco de su primera gira por Sudamérica, la que celebrará los 40 años de su álbum más influyente “Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing“.

La mítica banda punk formada en 1977 y originaria de Stoke on Trent, U.K. se destaca por utilizar un sonido pesado, distorsionado y demoledor sonidos de guitarra y gritos con un claro discurso político y social, donde protestan sobre anarquismo, pacifismo y capitalismo. Su tono agresivo y gutural da mucha más fuerza al mensaje que transmiten. Todo esto dio origen al estilo D-beat. Discharge es considerada como una de las bandas que allanó el camino para varios estilos de metal extremo como el thrash metal, el black metal, el crust punk y el grindcore.

La venta de entradas está disponible a través del sistema Eventrid, con estos valores:

Cancha (Preventa 1): $22.000

Cancha (Preventa 2): $26.000

Cancha (General): $30.000

*Precios no incluyen cargo por servicio.