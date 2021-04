Dir En Grey estrena “Oboro”, su nuevo single

Dir En Grey, una de las bandas más destacadas del metal avant garde en Japón está de regreso con “Oboro“, su anticipado nuevo single. El track, estrenado oficialmente durante esta jornada, incluye también como acompañamiento la canción “T.D.F.F.”, que puedes escuchar más abajo.

Por el momento no se sabe si la banda está preparando un sucesor de “The Insulated World” de 2018, pero se espera que pronto anuncien novedades sobre un eventual undécimo álbum, y por qué no, la tan anhelada tercera visita a nuestro país luego de sus conciertos en el Court Central del Estadio Nacional en 2009 y el Teatro Caupolicán en 2011.

Escucha los tracks a continuación