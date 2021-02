Dinosaur Jr. anuncia los detalles de su nuevo disco y comparte adelanto: “I Ran Away”

Tras “Give a Glimpse of What Yer Not” de 2016, Dinosaur Jr. llega con novedades de nueva música, ya que el trío compartió la canción “I Ran Away” como adelanto de su próximo larga duración titulado “Sweep It Into Space”, que verá el la luz el 23 de abril a través de Jagjaguwar. En este single, además la banda se acompaña de Kurt Vile en la guitarra de 12 cuerdas, ya que el músico también participó en la producción del LP.

Esta nueva entrega de los estadounidense fue grabada en los estudios Biquiteen en Amherst, Estados Unidos, siendo coproducida por Kurt Vile hasta que llegó la pandemia y crisis sanitaria del COVID-19, momento en que el vocalista J Mascis se encargó de continuar con el álbum, imitando un poco las técnicas que realizó Vile durante su trabajo en conjunto, según él mismo manifestó en el anuncio del décimo segundo larga duración de J, Lou y Murph.

A continuación, te dejamos el tracklist, la portada y la canción:

Tracklist de “Sweep It Into Space”: