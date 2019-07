DIIV anuncia nuevo álbum y estrena canción: “Skin Game”

El próximo 4 de octubre llegará “Deceiver“, el tercer álbum de DIIV, siendo el sucesor de su aclamado “Is The Is Are” de 2016. Además, la banda acaba de estrenar la canción “Skin Game” como primer adelanto, la cual puedes revisar más abajo junto con los detalles de portada y tracklist de este trabajo.

Tracklist de “Deceiver”: