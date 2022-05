Diana Ross, Tame Impala, St. Vincent, Thundercat, y más artistas, harán el soundtrack de la película “Minions: The Rise of Gru”

Una verdadera locura será el próximo soundtrack de la película “Minions: The Rise Of Gru“, segunda parte de la cinta “Minions“, que a su vez es un spin-off de la saga “Mi Villano Favorito” y que llegará a los cines en julio de este año. Esto, porque se ha anunciado la lista de artistas que participarán de la banda sonora centrada principalmente en versiones a distintas canciones de la década de los 70, tal como se puede apreciar en el tracklist de que te dejamos más abajo.

El disco será publicado a través de Decca el próximo 1 de julio, contando con producción de Jack Antonoff e incluyendo canciones como la original “Turn Up The Sunshine” de Diana Ross junto a Tame Impala, además de covers a tracks como “Funkytown” de Lipps Inc. a cargo de St. Vincent, una versión de “Fly Like An Eagle” de Steve Miller Band por parte de Thundercat, “Goodbye To Love” de The Carpenters en la voz de Phoebe Bridgers, entre muchas otras.

A continuación te dejamos el tracklist, portada y afiche de esta banda sonora. Cabe señalar, que la colaboración entre Diana Ross y Tame Impala será publicada el próximo 20 de mayo como primer adelanto del soundtrack.

Tracklist de “Minions: The Rise Of Gru”