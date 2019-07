Devil Presley abrirá el show de John Garcia And The Band Of Gold en Chile

John Garcia, reconocida voz del stoner rock gracias a su trabajo en bandas como Kyuss, regresa a nuestro país con su proyecto The Band Of Gold este próximo 7 de septiembre en Club Chocolate. Ahora, para ir preparándose de cara a este encuentro, es que la producción a cargo acaba de confirmar a la banda nacional Devil Presley como el acto de apertura.

Garcia, llegará para promocionar el álbum “John Garcia And The Band Of Gold“, publicado en enero de este año, sin dejar de lado por supuesto parte del repertorio de la banda que lo llevó a la fama gracias a discos como “Blues For The Red Sun” (1992) o “Welcome To Sky Valley” (1994).

Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketek, con los siguientes valores: