Devendra Banhart se suma al primer día de Fauna Primavera 2022

Este 2022 regresa el festival Rockout, y lo hará con un line up encabezado por The Killers junto a LP, Molchat Doma, Miranda, Las Ligas Menores, We Are The Grand y Fother Muckers. Luego de anunciarse los artistas presentes en esta nueva edición del evento, se han entregado los detalles de las ubicaciones y entradas para la jornada, cuyos precios puedes ver más abajo.

La agrupación de Brandon Flowers, regresa a Santiago luego de cuatro años de ausencia, siendo su presentación como headliner de Lollapalooza 2018 su más reciente visita. El conjunto de Las Vegas llegará en promoción de su álbum “Pressure Machine” de 2021, aunque no se descarta que traigan nuevo material de cara a un eventual LP en 2023, sobre todo luego de estrenar la canción “Boy” hace algunas semanas.

En el caso de LP, Molchat Doma y Miranda, todos de gran fanaticada en el país, se estarán presentando nuevamente luego de haber visitado Chile este mismo año en distintos eventos durante los primeros meses de 2022.

La venta de entradas está disponible mediante el sistema Punto Ticket, con estos valores:

PREVENTA:

Cancha Preferencial: $155.250

Tribuna Pacífico: $103.500

General: $72.450

GENERAL: