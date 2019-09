Detalles del show de Massacre en Chile

Tras mucha anticipación, Blink-182 confirmó el arribo de su próximo álbum de estudio, titulado “Nine“, y que estará disponible desde el 20 de septiembre a través de Columbia Records. Junto a eso, la banda ha estado estrenando una serie de tracks, siendo “I Really Wish I Hated You“, el más reciente de ellos.

Escúchalo a continuación: