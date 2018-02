Detalles del nuevo disco de At The Gates: “To Drink From The Night Itself”

Hace poco más de un mes, At The Gates confirmaba el lanzamiento de un nuevo disco de estudio para el próximo 18 de mayo. El sucesor de “At War With Reality” tendrá su salida bajo el nombre de “To Drink From The Night Itself“, y se convertirá en el sexto larga duración de su dilatada carrera.

Ahora, los suecos compartieron los detalles del trabajo. Aquel contará con doce canciones, y su portada está a cargo del conocido ilustrador, Costin Chioreanu, quien ya había trabajado con el grupo anteriormente. Además de esto, y como ya se sabía, el álbum también tendrá la colaboración de Russ Russell.

Puedes revisar la portada y el track listing de la producción aquí:

Track listing “To Drink From The Night Itself”: