Detalle de entradas, fecha y recinto para Santiago Gets Louder meets Solid Rock 2018

Coheed And Cambria tiene todo preparado para su siguiente movida discográfica. Y es que a tres años de que la banda norteamericana publicara su último larga duración, “The Color Before The Sun” (2015)”, ahora Claudio Sánchez y compañía tienen en carpeta la salida de su sucesor, “Unheavenly Creatures“, esto, para el próximo 5 de octubre.

Con la promesa de que el registro continuará la historia desarrollada en el cómic autoría del grupo, The Amory Wars, saga que se relaciona directamente con cada uno de los álbumes editados por el cuarteto (con la sola excepción de “The Color Before The Sun”), además de adelantar la producción a través del impresionante corte que es “The Dark Sentencer“, ahora C&C compartió un segundo single del trabajo.

Se trata del corte homónimo del disco, el que también suma un clip con toda la onda de un videojuego de acción y fantasía. Revisa el material a continuación: