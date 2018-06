Destruction se presentará en Puerto Montt

Queda poco más de una semana para que Florence + The Machine tenga su esperado regreso discográfico. La banda británica volverá el próximo 29 de junio a través de “High As Hope“, trabajo que se convertirá en su cuarto LP y en el sucesor del muy buen “How Big, How Blue, How Beautiful” (mayo, 2015).

Anticipado previamente por los singles “Sky Full Of Song” y “Hunger“, ahora la producción cuenta con un tercer single. Se trata de “Big God“, un reposado tema en el que Florence Welch una vez más se despacha unos vibratos fulminantes.

Puedes revisar el material a continuación: