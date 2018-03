Deftones tocó “Royal” y “Lifter” por primera vez desde 2015 y 2010

La siguiente movida discográfica de Napalm Death tiene que ver con la edición de un nuevo álbum compilatorio titulado “Coded Smears And More Uncommon Slurs“, el que incluirá 31 canciones compuestas por la banda a lo largo de todo el período 2004-2016.

La producción, que tendrá su lanzamiento el próximo 30 de marzo, había tenido un primer adelanto a través de “Oh So Pseudo“, al que ahora se suma otro anticipo de nombre “Call That An Option?“, canción que fue registrada en 2006 durante las sesiones de grabación de “Smear Campaign“. Puedes escuchar el tema más abajo.

Recordemos que Napalm Death regresará a nuestro país el próximo 30 de septiembre para ofrecer un concierto junto a Cannibal Corpse en el Teatro Caupolicán.