Deftones realizó cover de The Cure, y tocó “Battle-Axe” y “Birthmark” en Meltdown Festival

Sabemos de la admiración que tiene Chino Moreno por el post punk de bandas como The Smiths o The Cure, por lo mismo, la participación que Deftones tuvo ayer en el Meltdown Festival (organizado precisamente por Robert Smith, líder de The Cure), debía ser algo especial.

Y así fue, porque los de Sacramento se despacharon un show que, además de incluir dos cortes originales que habitualmente no son parte de sus sets en vivo -“Battle-Axe” y “Birthmark“-, también realizaron un cover de “If Only Tonight We Could Sleep” de The Cure, todo en honor del anfitrión del evento.

Puedes revisar registros de todo lo anterior aquí: