Deftones publica remix de “Passenger” a cargo de Mike Shinoda

Un día como hoy, en 2015, se produjo el lamentable atentado terrorista en Le Bataclan, Paris, donde un sujeto abrió fuego disparando a los asistentes de un show de Eagles Of Death Metal, matando 90 personas en el teatro. Entre ellos se encontraba Nick Alexander, manager encargado del merch y que era reconocido en la industria musical, por lo que hoy, recordando ese fatídico día, es que Queens Of The Stone Age transmite un concierto inédito grabado en el MONA (Museum of Old and New Art) de Tasmania, en 2018.

Durante la transmisión se habilitará la opción de donar a The Nick Alexander Memorial Trust, por lo que la actividad tiene un componente netamente benéfico. En cuanto al show, este se mantendrá disponible por un tiempo limitado en el canal oficial de QOTSA en YouTube.

Sigue la transmisión acá: