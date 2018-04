Deftones agotó todas las entradas de su tercer show en Chile

Si bien hace poco tuvimos noticias sobre Florence + The Machine por su participación en el disco tributo a Elton John -“Revamp And Restoration“-, ahora las novedades de la banda británica son mucho mayores. Y es que tras no editar música original desde la salida del corte, “Wish That You Were Here” (parte de la OST de la película, “Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children” (2016)- el grupo publicó una nueva canción.

Se trata de “Sky Full Of Song“, tema que seguramente va a estar incluido en su nuevo larga duración, del que todavía no se tienen noticias sobre fecha de lanzamiento, nombre u otro detalle. Escucha el material más abajo.

Recordemos que el último álbum publicado por Florence + The Machine fue “How Big, How Blue, How Beautiful” en mayo de 2015.