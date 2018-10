Deerhunter anuncia nuevo álbum de estudio: “Why Hasn’t Everything Already Disappeared?”

Por fin tenemos noticias de un nuevo álbum de Deerhunter, ya que la banda publicará “Why Hasn’t Everything Already Disappeared?“, trabajo que se convierte en el sucesor de “Fading Frontier” de 2015, y que estará disponible a partir del 18 de enero mediante el sello 4AD. La banda, además, publicó el primer adelanto de este con la canción “Death In Midsummer“, cuyo video puedes revisar más abajo junto con el tracklist y la portada de este nuevo disco.

Recordemos que Deerhunter debutará en Chile por partida doble, presentándose el día 8 de noviembre en Club Blondie junto a Mercury Rev, así como también en la edición 2018 del festival Fauna Primavera.

Las entradas para el show junto a Mercury Rev siguen disponibles mediante sistema Puntoticket, a un precio general de $25.000. El festival Fauna Primavera, por su parte, también tiene su venta a través de Puntoticket, con los siguientes valores:

General Preventa 1: $55.000 (AGOTADAS)

General Preventa 2: $65.000 (AGOTADAS)

General: $75.000

Vip Preventa 1: $90.000 (AGOTADAS)

Vip Preventa 2: $105.000 (AGOTADAS)

Vip General: $120.000

*Precios no incluyen cargo por servicio

Tracklist de “Why Hasn’t Everything Already Disappeared?”: