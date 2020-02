Deep Purple anuncia nuevo disco de estudio: “Whoosh!”

“Songs For Australia” es el nombre de un disco recopilatorio en donde diversos artistas versionarán canciones de artistas australianos. Todo esto, claramente será con un fin benéfico para ir en ayuda de todas las labores de combate de los incendios que han afectado a Australia durante el último tiempo. The National participará de este LP con un cover a INXS mediante la canción “Never Tear Us Apart“, la cual fue adelantada por la banda esta jornada, como previa al lanzamiento el próximo 12 de marzo.

Escucha el cover a continuación: