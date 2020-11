Declaración pública de medios independientes

Aunque ya no sorprende a nadie, no podemos dejar de decir que nos parece indignante, por decirlo en palabras suaves, la declaración de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, respecto del Presupuesto 2021. Está claro que a la secretaria de Estado le quedó grande el poncho con el cargo, igual que a casi todo este “Piñera 2”, que tiene bien ganado su lugar entre los peores gobiernos de nuestra historia republicana.

Los medios independientes y agencias que firmamos esta declaración, expresamos nuestra preocupación por la desconexión y el nulo nivel de compromiso que el Ministerio ha manifestado con los artistas, creadores y todos los trabajadores del rubro.

Rechazamos las recientes declaraciones de Consuelo Valdés, pues consideramos que no corresponde que una autoridad, cuya responsabilidad es velar por el desarrollo artístico-cultural del país, no sea capaz de tomar una postura en la que defienda las necesidades del sector al que representa, dedicándose, a su vez a hablarle a la galería, menospreciando incluso su propio rol como secretaria de Estado y dejando en evidencia el poco peso que tiene la cartera ministerial actualmente.

El sector cultural y artístico está en crisis desde hace más de un año, es mucha la gente que está sin trabajo, principalmente trabajadores independientes que quedaron al margen de los bonos, préstamos y otros beneficios entregados por el Gobierno. Por otra parte, las proyecciones de acuerdo al desarrollo de la pandemia no son muy favorables, provocando una dolorosa sensación de incertidumbre de cara al futuro.

Frente a este escenario, urge hoy más que nunca que todos quienes formamos parte de la cadena de valor de la industria cultural y quienes trabajamos por el desarrollo artístico, cultural e identitario de los territorios, seamos capaces de trabajar unidos en la difusión de un relato unificado y coherente, que apunte a la valoración del trabajo artístico y al respeto y reconocimiento de los trabajadores de la cultura y las artes.

Hacemos un llamado a todos los artistas, productores, técnicos, periodistas, diseñadores, fotógrafos, visualistas, actores, actrices, directores, realizadores audiovisuales, etc, y a toda persona y entidad ligada a la cultura, a que unamos nuestras voces y exijamos a nuestra autoridad que asuman su responsabilidad en el manejo de la crisis del sector cultural con una participación activa defendiendo los intereses del sector, como corresponde a una autoridad realmente empoderada de su cargo y promoviendo soluciones transversales para todo el sector, y no solo fondos de emergencia. De lo contrario, no vale la pena tener una ministra en esa cartera. En otras palabras: un peso que se coloca en Consuelo Valdés, es un peso que se saca de la Cultura, literalmente.

La Máquina Medio

Revista Inmortal

SonandoCL

Radio 19 de Abril

Chilefunk

Zampoña, Revista de Música

Red Poncho

Indajausmusic †

Envivochile.cl

Incorrectas.com

Agencia Frenétika

Twitsessions.com

Agencia Merca

Rock Legacy Webzine

Irock.cl

Humonegro

Resistance Webzine

Red Exodia

El Ciudadano

Potencia tu Música

Independiente Cultura

Parlante.cl

Región Musicall

Sonidos en Línea

Agencia Expresiva

Mundo Películas

Lichens Family

Disonantes.cl

Portamento.cl