Death Grips recluta a Justin Chancellor para su próximo álbum

Tal como Tool, los norteamericanos de Death Grips también se encuentran trabajando en el que será su próximo álbum, del que aún no existe fecha de lanzamiento ni nombre confirmado. Sin embargo, hace unos días se dio a conocer la información del que será colaborador del nuevo disco de la enorme banda de hip hop, el director de las películas “Shrek” 1 y 2, Andrew Adamson. Y ahora, apenas terminado de digerir aquello, se anuncia la participación de nada menos que Justin Chancellor.

El bajista del grupo encabezado por Maynard James Keenan se unió en un estudio de grabación a Death Grips, como queda demostrado en una imagen publicada por estos últimos. “Trabajando en el nuevo álbum junto a Justin Chancellor” dice la fotografía. Está claro que nada malo podría salir de esta combinación.

Recordemos que el último registro editado por Death Grips fue el excelente “Bottomless Pit” de 2016, siendo aquel el quinto LP lanzado por la banda.

Working on the new album with Justin Chancellor pic.twitter.com/cFMacJ3WiT

