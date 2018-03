Death Grips anuncia nuevo disco de estudio: “Year Of The Snitch”

Si hace unos días te adelantábamos que Death Grips se encuentra grabando su nuevo disco de estudio, en el que está colaborando nada menos que Justin Chancellor de Tool, ahora te contamos que la brillante banda norteamericana confirmó oficialmente la salida del trabajo.

A través de sus redes sociales y de su sitio web, los ejecutores del rap más punk del planeta, compartieron una imagen ratificando el lanzamiento bajo el nombre de “Year Of The Snitch“, aunque todavía no existe una fecha de publicación o más detalles sobre la producción.

Recordemos que el último disco editado por Death Grips fue el excelente “Bottomless Pit” de 2016, siendo aquel el quinto LP lanzado por la banda.