Death From Above 1979 anuncia nuevo disco y estrena canción: “One + One”

Death From Above 1979 está de vuelta en las pistas, literalmente, ya que en esta jornada se dio a conocer un primer adelanto bastante dance dentro de lo que es el espectro musical de la banda. Se trata de “One + One“, sencillo de su próximo álbum, “Is 4 Lovers”, que será lanzado el 26 de marzo.

Referente a lo técnico, el sucesor de “Outrage! Is Now” de 2017 fue totalmente producido por los canadienses, tomando aprendizajes previos de productores. Jesse F. Keeler describe que este momento “es la versión más desenfrenada de Death From Above 1979 hasta ahora“.

A continuación, te dejamos el tracklist, la portada y la canción “One + One“:

Tracklist de “Is 4 Lovers”: