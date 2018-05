Dead Cross publica nuevo EP y estrena video: “My Perfect Prisoner”

A nueve meses de que Dead Cross nos aplastara los sesos con su enorme disco debut homónimo, la banda formada por Dave Lombardo, Mike Patton, Michael Crain y Justin Pearson vuelve a la carga con un nuevo EP y el estreno de un video de este propio registro.

El nuevo material del grupo norteamericano es un trabajo que incluye cuatro canciones y se titula con su mismo nombre. Mientras que dos de los temas que conforman la producción son nuevas, “Skin Of A Redneck” y “My Perfect Prisoner” (cuyo clip es el que se acaba de liberar), la otra dupla corresponde a remixes del LP anterior, “Shillelagh (Panicker Remix)” y “Church Of The Motherfuckers (Planet B Remix)“.

Revisa lo nuevo de Dead Cross a continuación: