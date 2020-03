Dead Can Dance posterga toda su gira sudamericana para 2021

Lamentable, pero era de esperar, ya que debido a todas las complicaciones a nivel mundial por causa del COVID-19 es que Dead Can Dance ha tenido que postergar toda su gira por Sudamérica. La nueva fecha de los conciertos será dada a conocer próximamente, pero según manifestó la banda, estos se realizarán en 2021.

Recordemos que la banda tenía agendada una presentación doble en Chile para los días 24 y 25 de mayo en el Teatro Municipal de Santiago, con la primera de ellas agotada y la segunda recibida con gran entusiasmo por los fanáticos. Todos los tickets adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, las que se darán a conocer durante los próximo días.

Aquí el comunicado oficial:

