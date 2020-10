De La Tierra estrena nueva canción y video: “Distintos”

Si bien esto ha sido objeto de críticas reiteradamente, las reediciones y lanzamientos de material inédito de David Bowie han sido una constante desde su fallecimiento, por lo que hoy se anuncia por enésima vez este año el lanzamiento de un box set de material del artista, esta vez correspondiendo a algunos shows en vivo. Concretamente, serán conciertos de la década del 90 los que verán la luz en formato físico, siendo estrenados durante los próximos meses.

“Brilliant Live Adventures“, como se llama la colección, tendrá grabaciones en vivo nunca antes publicadas, principalmente del periodo entre 1995 y 1999, estando disponibles en vinilo y CD. El primero de ellos será “Ouvrez Le Chien (Live Dallas ’95)“, el cual ya había llegado a plataformas de streaming, pero que ahora estará disponible en formato físico desde el próximo 30 de octubre.

En lo que respecta a los otros 5 álbumes que serán publicados, todavía no se tienen detalles de aquello, pero mientras tanto, te dejamos con el tracklist incluido en este primer lanzamiento.

Tracklist de “Ouvrez Le Chien (Live Dallas ’95)”:

BRILLIANT LIVE ADVENTURES – a series of 6 live albums from the 90s on vinyl and CD as limited one run only pressings, with special limited edition boxes for both formats to house the full collection. Pre-order here: https://t.co/NRdjDlQCxj – Press release: https://t.co/pSxFw0kPGR pic.twitter.com/EwEZzkPRnn

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) October 2, 2020