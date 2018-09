David Lynch y Angelo Badalamenti lanzarán disco de su proyecto “Thought Gang”

Angelo Badalamenti y David Lynch colaboraron durante los noventas en un proyecto llamado Thought Gang, donde se dedicaron a explorar los sonidos del jazz, con dos de esos tracks apareciendo en el soundtrack de “Twin Peaks: Fire Walk With Me” (David Lynch, 1992), sin haber publicado el resto de las composiciones, hasta ahora. Esto, porque el álbum que lleva por nombre “Thought Gang” por fin verá la luz el próximo 2 de noviembre a través del sello Sacred Bones, recopilando un total de doce canciones compuestas por ambas mentes.

En el soundtrack mencionado anteriormente, Lynch y Badalamenti publicaron las canciones “A Real Indication” y “The Black Dog Runs At Night”, mientras que las canciones “Frank 2000”, “Summer Night Noise”, y “Logic And Common Sense”, aparecieron el año pasado en lo que fue la tercera temporada de “Twin Peaks”. El que es, técnicamente, el primer adelanto de este trabajo, “Woodcutters From Fiery Ships“, ya está disponible, y lo puedes escuchar más abajo.

Revisa el primer adelanto, tracklist, y portada, a continuación:

Tracklist de “Thought Gang”: