David Lynch recibirá Oscar honorario

En octubre se realizarán los Governors Awards, ceremonia en la que La Academia hace entrega de algunos Oscar honorarios a quienes hayan realizado un gran aporte al cine, y este año, el gran David Lynch será uno de los galardonados. A él se le suman el actor de origen Cherokee Wes Studi, Lina Wertmuller, y Geena Davis.

El cineasta ha sido nominado al Oscar en la categoría “Mejor Director” en tres ocasiones, además de “Mejor Guión Adaptado” por cintas como “The Elephant Man” (1980), “Blue Velvet” (1986), y “Mulholland Drive” (2001). Sin embargo, este reconocimiento honorario será el primer Oscar que gana el director.

