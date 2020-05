David Gilmour versionó a Syd Barrett en su livestream de cuarentena

El “Genesis Film Festival” ha permitido que los fanáticos puedan revivir varias de las presentaciones más importantes de Genesis, ya que la banda transmite cada sábado a través de YouTube algún show de su carrera para acompañar a quienes pasan el tiempo durante la cuarentena. Esta vez, nos trasladamos a 1992 para revivir la presentación del conjunto en el Earls Court de Londres en plena gira “We Can’t Dance“, la cual fue registrada para el lanzamiento conocido como “The Way We Walk” de 1993.

Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, la banda ha dejado los videos transmitidos solamente por tiempo limitado (el de la semana pasada, por ejemplo, ya fue eliminado), así que no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo es que mantendrán los conciertos en su canal. Demás está decir que aprovechen el tiempo y vean el registro cuanto antes, sobre todo tratándose de este, uno de los conciertos más icónicos del conjunto en su etapa como trío.

Mira el video a continuación: